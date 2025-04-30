сегодня в 17:50

В школе № 10 в Жуковском прошел гала-концерт конкурса «Песни, рожденные сердцем», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В отборочном туре конкурса, организаторами которого являются Управление образования и Центр эстетического воспитания, приняло участие более двух тысяч человек.

В финале участвовали более 580 человек, из них 21 солист, 12 музыкальных коллективов, 18 хоров. 30 победителей получили награды из рук заместителя главы Жуковского Ольги Алферовой, а также приняли участие в гала-концерте.

Напомним, что конкурс патриотической песни «Песни, рожденные сердцем» среди образовательных организаций городского округа Жуковский был организован в 2012 году.

В этом году конкурс проводился по следующим номинациям: сольное исполнение, дуэты, хоры, музыкальные коллективы. В каждой номинации были представлены возрастные категории — младшие, средние и старшие.

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«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.