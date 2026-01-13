В Жуковском открылась выставка картин Тамары Харченко

В жуковской Центральной городской библиотеке открылась выставка «Русская зима», на которой представлены картины Тамары Харченко. Экспозиция включает знакомые зимние сюжеты: окна с рябиной и птицами, заснеженные избы и лесные пейзажи, а также домашние натюрморты.

Тамара Харченко работает в реалистическом направлении, родилась в 1948 году в Тверской области, сейчас живет и творит в Подмосковье. Ее любимые темы — цветы собственного сада и русская деревня.

Картины художницы находятся в коллекциях Консульства Египта, а также в частных собраниях России, США, Швейцарии, Польши, Израиля и Исландии. Тамара Харченко награждена памятной медалью Министерства культуры ОРЕ, медалью «За вклад в искусство» Международной Федерации профессиональных художников, а также дипломами и благодарностями за участие в выставках.

Выставка будет работать до 31 января по адресу: улица Советская, 6. Вход свободный. Возрастное ограничение 6+.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что выставку советского, узбекского и русского модернизма, которая объединила коллекции музея «Новый Иерусалим» и Музея им. Игоря Савицкого из Нукуса, посетили свыше 40 тыс. человек. Выставка «Свет между мирами» является совместным российско-узбекским проектом. Работы великих художников можно увидеть до 8 ноября

«Я хочу поблагодарить президента (Узбекистана — ред.) Шавката Миромоновича (Мирзиеева — ред.). Благодаря его решению и поддержке мы смогли провести (выставку — ред.) большой коллекции советского, узбекского и русского модернизма <…>. 8 ноября мы заканчиваем эту экспозицию. (Благодарность — ред.) помощнику президента Республики Узбекистан Саиде Мирзиеевой — она участвовала в открытии этой выставки. Ее посетили более 40 тысяч человек. Это хорошая, очень успешная экспозиция», — сказал Андрей Воробьев на II совете регионов России и Узбекистана.