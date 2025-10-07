В Жуковской ДШИ № 1 состоялся концерт-лекция «Палитра струнных»

Мероприятие было организованно в рамках проекта «Территория культуры для детей и взрослых».

В программе литературно-музыкального вечера прозвучали произведения русских и зарубежных композиторов в исполнении учащихся и преподавателей школы. Музыкальные номера сопровождались рассказами об истории создания произведений и их авторах.

Для гостей и участников вечера была подготовлена насыщенная программа: чтение стихов, демонстрация слайдов и музыкальные загадки. Юные музыканты получили тематические сувениры.

Ранее в пятницу, 3 октября, в Жуковской детской школе искусств № 1 состоялось торжественное мероприятие, посвященное открытию нового сезона. Гала-концерт под названием «Музыка без границ» был посвящен Международному дню музыки, который ежегодно отмечается во всем мире 1 октября и отпразднует 50-ю годовщину существования.

