В Зарайском парке пройдет Всероссийская акция «Ночь кино»

Мероприятие состоится 24 августа в центральном парке, который находится в Центре досуга «Победа».



В тихом уголке парка будут показаны три фильма:



1. «По щучьему велению» в 20:00 — фильм для зрителей старше 6 лет.



Сюжет фильма рассказывает о Емеле, который спустил два желания на ветер и решил сохранить третье для достижения своей цели — руки царской дочери Анфисы. Ему придётся действовать без волшебной силы и помощи Щуки, которая предстаёт в образе обычной девушки Василисы. Вместе им предстоит найти скатерть-самобранку, встретиться с Котом Баюном и отправиться в мрачное царство Кощея.



2. «Сто лет тому вперёд» в 22:00 — фильм также рекомендован для зрителей старше 6 лет.



Главные герои — Коля Герасимов и Алиса Селезнёва, живущие в разных мирах. Коля — обычный старшеклассник, которому нет дела до будущего. Алису же не отпускает прошлое: она пытается найти свою маму, которая пропала, сражаясь с космическими пиратами. Встреча Алисы и Коли станет началом невероятных приключений.



3. «Воздух» в 00:20 — фильм также рекомендован для зрителей старше 6 лет.



Великая Отечественная война. Немецкая армия наступает, и в смешанный авиационный полк прибывает подразделение летчиц — юных, необстрелянных девушек, которые только начинают свой путь в мире мужчин. Им приходится трудно, но они день за днём доказывают, что они не хуже мужчин в череде воздушных схваток.



Вход на все сеансы будет свободным.



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