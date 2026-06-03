В Зарайском округе 6 июня пройдет фестиваль «Птичьи трели»

Экологический фестиваль «Птичьи трели» пройдет 6 июня в музее-усадьбе Ф. М. Достоевского «Даровое» в Зарайском округе Подмосковья. Гостей ждут выставка живых птиц, лекция орнитолога и мастер-классы, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Фестиваль посвятили многообразию лесных птиц Подмосковья. Ключевым событием станет выставка живой коллекции пернатых, обитающих на территории зарайского края. Ее представит орнитолог Эдуард Галтвин. Он прочитает лекцию «Птица в природе и в доме» и ответит на вопросы слушателей.

Для посетителей также подготовили исторический мастер-класс. Участникам расскажут о способах ловли птиц с помощью старинных орудий, которые применялись в XIX–XX веках.

В фотозоне гости смогут сделать памятные снимки с ручными птицами — совой Ори и вороном Морганом. Начало фестиваля в 12:00, вход свободный. Возрастное ограничение 0+. Подробности опубликованы на сайте Коломенско-Зарайского музея-заповедника.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.