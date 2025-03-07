В Зарайском музее работает выставка «Что такое подвиг?»

В Зарайском музее открыта выставка «Что такое подвиг?», посвященная героизму и самоотверженности людей, которые внесли неоценимый вклад в победу над фашизмом. Выставка призвана напомнить о важности памяти и уважения к тем, кто трудился и сражался за свободу, сообщает пресс-служба администрации округа.

В годы Великой Отечественной войны предприятия Зарайска значительно изменили свою производственную деятельность, перейдя на выпуск продукции для фронта. Обувная фабрика города выпустила более миллиона пар армейских сапог, что стало важным вкладом в обеспечение солдат. Фабрика «Красный Восток» изготовила гимнастерочную ткань, которой хватило для обмундирования пяти миллионов солдат.

Кроме того, фабрика перопуховых изделий производила подушки, одеяла и другую продукцию для госпиталей, а механический завод освоил выпуск снарядов для противовоздушной артиллерии. Демонтированное оборудование обувной фабрики было эвакуировано в г. Омск, и с 1 января 1942 года группа инженерно-технических служащих и работников приступила к монтажу цехов, что позволило фабрике вновь заработать и пошить один миллион 250 тысяч пар армейских сапог.

В условиях войны женщины и дети заменяли на производстве и в сельском хозяйстве ушедших на фронт мужчин. На полях района в военные годы трудились 5895 женщин. В 1943 году совхозу «Чулки-Соколово» было вручено Знамя ВЦСПС и Народного комиссариата зерновых и животноводческих совхозов СССР как победителю Всесоюзного социалистического соревнования.

Фотографии, запечатлевшие труд трактористок М. А. Феклиной, К. А. Игумновой, Е. С. Мартыновой и водителя М. Н. Мотовой, свидетельствуют о нелегком женском труде в те суровые времена.

Возрастные ограничения: 12+.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов <…>, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.