В Зарайске стали известны имена участников первой арт-резиденции

Министерство культуры и туризма Московской области и Московская школа современного искусства (MSCA) объявили имена художников, которые примут участие в проекте «Перезагрузка» в Зарайске. С 27 октября по 30 ноября в городе пройдет первая арт-резиденция, собравшая более 100 заявок от авторов из 26 городов, сообщает пресс-служба ведомства.

По итогам опен-колла, завершившегося 19 октября, были отобраны 8 резидентов. 4 художника из Зарайска, в том числе, члены ТСХ «Московиты», и 4 художника из других городов, работающих в разных сферах изобразительного искусства. Среди них — участники выставок в ММОМА, ГУМ-Red-Line, Зарядье, на Винзаводе и ярмарки Cosmoscow в Москве, а также международных проектов в Германии, Франции, США.

Мария Смородина, Москва.

Иванка Гарай, Краснознаменск.

Елена Сурова, Москва.

Надежда Петрова, Москва.

Михаил Большаков, Зарайск.

Борис Елунин, Зарайск.

Ирина Густинович, Зарайск.

Татьяна Горская, Зарайск.

«Мы сознательно отказались от поиска единого визуального языка при выборе резидентов. Напротив, наша цель — собрать художников, чьи художественные практики различаются по направлениям, но созвучны на уровне мышления. Для нас было принципиально важно, чтобы участники не просто представили свои произведения, но и вступили в содержательный диалог — с местом проведения, его историей, коллегами по резиденции и аудиторией. Мы обращали особое внимание на то, как художники могут взаимно обогащать друг друга в процессе совместной работы», — кураторы арт-резиденции «Перезагрузка» Михаил Левин и Аксана Прутцкова.

Первая арт-резиденция проекта «Перезагрузка» — формат, который соединяет профессиональное художественное сообщество и локальный контекст. Участники резиденции будут целый месяц проживать в Зарайске и под руководством кураторов Михаила Левина и Аксаны Прутцковой вступать в диалог с историей, архитектурой, повседневной тканью города. Личная оптика авторов встретится с «голосом Зарайска» — его маршрутами, интонациями, ритмом жизни. В результате эксперимента участники откроют новый художественный язык, а город — новые способы говорить о себе.

Некоторые художники уже определили направления творческого поиска на основе культурных кодов Зарайска. Так, Иванка Гарай из Краснознаменска представила свой проект для арт-резиденции: исследование коллективной памяти, телесности труда на примере истории Зарайского кирпичного завода. Завод был основан в 1932 году и когда-то являлся важной частью жизни города, давал работу и смысл тысячам жителей. Сегодня он станет точкой сборки для разговора о прошлом. Иванка предлагает посмотреть на завод как на живой организм, который продолжает существовать в воспоминаниях тех, кто развивал и строил его своими руками.

В период арт-резиденции 2 этаж исторического дома поэта-революционера Григория Мачтета превратится в художественную мастерскую и площадку для проведения мастер-классов для жителей и гостей Зарайска. Итогом проекта станет масштабная экспозиция в доме Мачтета и арт-пространстве «ЦЕХЪ», в которую войдут произведения участников арт-резиденции. Выставка состоится в период с 29 ноября по 9 января следующего года.

