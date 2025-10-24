В Зарайске стали известны имена участников первой арт-резиденции
Министерство культуры и туризма Московской области и Московская школа современного искусства (MSCA) объявили имена художников, которые примут участие в проекте «Перезагрузка» в Зарайске. С 27 октября по 30 ноября в городе пройдет первая арт-резиденция, собравшая более 100 заявок от авторов из 26 городов, сообщает пресс-служба ведомства.
По итогам опен-колла, завершившегося 19 октября, были отобраны 8 резидентов. 4 художника из Зарайска, в том числе, члены ТСХ «Московиты», и 4 художника из других городов, работающих в разных сферах изобразительного искусства. Среди них — участники выставок в ММОМА, ГУМ-Red-Line, Зарядье, на Винзаводе и ярмарки Cosmoscow в Москве, а также международных проектов в Германии, Франции, США.
- Мария Смородина, Москва.
- Иванка Гарай, Краснознаменск.
- Елена Сурова, Москва.
- Надежда Петрова, Москва.
- Михаил Большаков, Зарайск.
- Борис Елунин, Зарайск.
- Ирина Густинович, Зарайск.
- Татьяна Горская, Зарайск.
«Мы сознательно отказались от поиска единого визуального языка при выборе резидентов. Напротив, наша цель — собрать художников, чьи художественные практики различаются по направлениям, но созвучны на уровне мышления. Для нас было принципиально важно, чтобы участники не просто представили свои произведения, но и вступили в содержательный диалог — с местом проведения, его историей, коллегами по резиденции и аудиторией. Мы обращали особое внимание на то, как художники могут взаимно обогащать друг друга в процессе совместной работы», — кураторы арт-резиденции «Перезагрузка» Михаил Левин и Аксана Прутцкова.
Первая арт-резиденция проекта «Перезагрузка» — формат, который соединяет профессиональное художественное сообщество и локальный контекст. Участники резиденции будут целый месяц проживать в Зарайске и под руководством кураторов Михаила Левина и Аксаны Прутцковой вступать в диалог с историей, архитектурой, повседневной тканью города. Личная оптика авторов встретится с «голосом Зарайска» — его маршрутами, интонациями, ритмом жизни. В результате эксперимента участники откроют новый художественный язык, а город — новые способы говорить о себе.
Некоторые художники уже определили направления творческого поиска на основе культурных кодов Зарайска. Так, Иванка Гарай из Краснознаменска представила свой проект для арт-резиденции: исследование коллективной памяти, телесности труда на примере истории Зарайского кирпичного завода. Завод был основан в 1932 году и когда-то являлся важной частью жизни города, давал работу и смысл тысячам жителей. Сегодня он станет точкой сборки для разговора о прошлом. Иванка предлагает посмотреть на завод как на живой организм, который продолжает существовать в воспоминаниях тех, кто развивал и строил его своими руками.
В период арт-резиденции 2 этаж исторического дома поэта-революционера Григория Мачтета превратится в художественную мастерскую и площадку для проведения мастер-классов для жителей и гостей Зарайска. Итогом проекта станет масштабная экспозиция в доме Мачтета и арт-пространстве «ЦЕХЪ», в которую войдут произведения участников арт-резиденции. Выставка состоится в период с 29 ноября по 9 января следующего года.
