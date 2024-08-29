В Зарайске прошли летние чтения по теме творчества Пушкина и Достоевского

В Зарайске состоялись X Летние чтения. Основная тема конференции — «Достоевский и Пушкинские начала русской литературы», которая посвящена 225-летию Александра Сергеевича Пушкина. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В первый день чтений выступили не только о Пушкине и Достоевском. Особый интерес вызвал доклад директора музея-заповедника «Зарайский кремль» К. В. Кондратьева о Зарайске времен детства Федора Михайловича Достоевского, основанный на архивных находках.

Продолжением биографической темы стал доклад ведущего научного сотрудника ГСГУ А. С. Бессоновой «Опекунский период в истории Дарового». В нем с опорой на архивные документы была прослежена судьба имения Достоевских с 1837 по 1852 год.

Оба доклада были подготовлены в рамках проекта «Новое о Достоевском: реконструкция ранней биографии и творчества в междисциплинарном исследовании», поддержанного Российским научным фондом.

Второй день чтений прошел в музее-усадьбе «Даровое». Участники познакомились с туристическим потенциалом земли детства великого русского писателя, посетили Свято-Духовский храм в Моногарове и деревню Черемошню — мемориальные «достоевские» места.

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