В Зарайске прошел мастер-класс «Творчество на страницах»

В Зарайске в семейном центре прошел мастер-класс «Творчество на страницах». Его организовали сотрудники ДК имени В. Н. Леонова, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Участники мастер-класса окунулись в мир творчества и создали уникальные книжные закладки. Эти аксессуары будут не только полезны, но и станут настоящими произведениями искусства.

На мастер-классе участники познакомились с различными техниками изготовления закладок. Под руководством опытных мастеров они использовали разнообразные материалы: цветную бумагу, ткани, блестки и природные элементы. Каждая закладка была уникальной, так как каждый участник вложил в нее частичку своей души и вдохновения.

Во время работы над закладками участники получили массу положительных эмоций. Они не только создавали красивые аксессуары, но и делились своими мыслями и идеями. Многие отметили, что творчество стало для них способом самовыражения и возможностью расслабиться.

По завершении работы над закладками участники поделились своими впечатлениями. Многие отметили, что создание закладок стало для них не только мастер-классом, но и возможностью общения и обмена опытом с другими творческими людьми.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.