В Зарайске 11 октября пройдет фестиваль «Подмосковные узоры»

11 октября в Зарайском центральном парке состоится II фестиваль народного творчества «Подмосковные узоры», посвященный художественным промыслам и народному творчеству Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Программу фестиваля откроет познавательная лекция «Украшение крестьянского костюма в Зарайском уезде в 1850–1900 гг.», которая расскажет о традиции орнаментального украшения крестьянского костюма и видах декоративных элементов.

Для юных посетителей подготовили интерактивную игровую программу с народными играми и забавами, а также избу-читальню, где будут читать сказки о чудесах народных промыслов.

В рамках творческой программы фестиваля гостей ждут мастер-классы от художников и ремесленников по техникам лаковой миниатюры Федоскино и жостовской росписи, богородской резьбы по дереву, ручной набойки рисунка на ткань, техникам гжельской и дулевской росписей. Всем желающим предложат пройти квест, основанный на загадках о народных промыслах Подмосковья. На протяжении всего мероприятия будет открыта выставка народного творчества и ремесел.

В концертной программе фестиваля «Музыкальный орнамент» примут участия творческие коллективы народного танца, вокалистов и инструменталистов Московской области. Театр Натальи Бондаревой покажет для взрослых и детей театрализованную программу «Осенняя сказка „Как Ежик друга искал“».

Завершится мероприятие выступлением групп «Zori Бэнд» и «РЕПА».

Начало программы в 13:00. Вход свободный. 0+

Подробная информация сайте Подмосковныеузоры.рф.

Организатором фестиваля является автономная некоммерческая организация «Московская областная дирекция по развитию парков» (АНО «МосОблПарк») при информационной поддержке Министерства культуры и туризма Московской области.

Проект реализуется с использованием гранта, предоставленного ООГО «Российский фонд культуры» в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.