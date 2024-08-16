В выходные в Клину пройдут мероприятия в галерее, парках и общественных пространствах

В предстоящие выходные в Клину пройдут мероприятия в художественной галерее, парках и общественных пространствах, передает пресс-служба администрации городского округа.

17 августа деревня Елгозино городского округа Клин отметит день деревни. В программе: игры, мастер-классы, цирковое шоу, праздничный концерт с участием клинских артистов, выступление фолк-рок проекта «Petrовна», а также группы «Версия».

В этот же день в Клину в зале имени Юрия Карапаева состоится торжественное открытие выставки работ клинских художников. На вернисаже представят произведения, выполненные в различных жанрах: живописи, декоративно-прикладного творчества и фотографии. Начало в 15:00. Вход свободный.

В эту субботу парки Подмосковья предлагают окунуться в ностальгические воспоминания. В Сестрорецком парке городского округа Клин с 14 до 18 часов запланированы мастер-класс из 90х, химические опыты, викторины, концерт исторического танца «Реверанс» и многое другое. Это часть областной программы «Ретро-парк».

В Березовом парке в это же время также пройдет интерактивная программа. А 6 вечера на площадке у Культурно-досугового центра состоится летний квартирник с участием групп «Фарфор» и «Зона комфорта».

Также 17 августа в Клину пройдет выездная диспансеризация. Консультацию по результатам исследований можно получить как в очной, так и в заочной форме по телефону. Тех же, у кого будут выявлены отклонения, пригласят на более развернутую диагностику. Мобильные бригады медиков будут ждать на площадке парка «Сестрорецкий» (нижняя территория) под вывеской «Городской парк» с 9 до 13:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.