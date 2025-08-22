В Воскресенске пройдет фестиваль туризма и творчества «Красное сельцо»

24 августа, в воскресенье, в парке усадьбы Кривякино, г. о. Воскресенск, состоится VI Фестиваль туризма и творчества «Красное сельцо». В 2025 году фестиваль посвящен теме «Птица счастья». Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Гостей ждут интерактивные площадки «Богатырские забавы», кукольный спектакль по мотивам русской народной сказки «Мужик и медведь» и музыкально-поэтический спектакль «Птица Гусара», квест-игра, катание на ладье и «Сказительные посиделки с Александром Бабкиным». На протяжении всего мероприятия будет работать аллея мастер-классов, на которой можно отчеканить сувенирные кривякинские монеты, создать барельеф из глины и растений, расписать кофейную игрушку-птицу. Также гости фестиваля смогут посетить мастер-классы по росписи хной по телу и декорированию деревянного домика. На главной площади для взрослых и детей установят старинный русский аттракцион «Закрутиха».

На шахматной площадке состоятся театрализованное представление театра ростовых кукол «Софит», концерт семейной группы ложкарей «Потешки» и театральная постановка пьесы Аксинии Орловской «Где живет птица счастья?». Кроме этого откроются фотовыставка, посвященная архивным материалам фестиваля, и интерактивная площадка «Пространство вдохновения». На фонтанной площади все желающие смогут посетить выставку картин или создать «Арт-птицу» на пленэре под открытым небом.

В рамках фестиваля традиционно будет организован туристско-краеведческий форум «Мы из-под Москвы», который впервые пройдет в «голубом зале» главного дома усадьбы Кривякино.

В концертной программе примут участие местные творческие коллективы, театр песни «Столица» и другие исполнители. Завершится вечер музыкальной программой группы «Медведица».

Начало фестиваля в 12:00. Вход свободный. 0+

Мероприятие проходит при информационной поддержке министерства культуры и туризма Московской области и автономной некоммерческой организации «Московская областная дирекция по развитию парков» (АНО «МосОблПарк»).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.