В Воскресенске приобрели светодиодные экраны для трех домов культуры

В учреждениях, подведомственных управлению культуры администрации городского округа Воскресенск, реализуют проекты инициативного бюджетирования. Благодаря поддержке жителей для домов культуры села Косяково, поселка имени Цюрупы и села Ашитково приобрели современные светодиодные экраны.

Оборудование позволяет создавать динамичное сценическое оформление, запускать интерактивные инсталляции и демонстрировать видеоматериалы на крупных зрелищных мероприятиях. Экраны дают возможность отказаться от сложного, длительного и затратного изготовления традиционных декораций: визуальное пространство сцены можно менять одним нажатием кнопки.

Начальник управления культуры Елена Баклушина подчеркнула, что главное преимущество обновления — повышение качества и зрелищности каждого мероприятия для жителей городского округа Воскресенск.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти стараются сделать дома культуры современными и доступными для жителей всех возрастов. Поэтому в регионе реализуется проект «Умный ДК» по трансформации 50 таких учреждений. ДК будут оформлены в едином стиле, здесь запустят новые технологии и онлайн-сервисы, в том числе камеры с искусственным интеллектом.

«Умный ДК» — это еще и сопутствующая инфраструктура. Важно, чтобы было где оставить велосипед, зарядить телефон, подключиться к интернету, перекусить. А следить за порядком нам помогают камеры с искусственным интеллектом, которые мы сейчас устанавливаем. Помимо безопасности это еще и возможность анализировать загрузку, чтобы корректировать расписание занятий. Пока в пилоте 50 самых больших наших домов культуры, но в перспективе планируем внедрить новый формат во всем Подмосковье. Важно, чтобы у творческих людей было как можно больше возможностей для самореализации», — рассказал губернатор.