В Воронеже обсуждают установку памятника лидеру «Сектора Газа»

Памятник Юрию Хою из «Сектора Газа» могут установить в Воронеже

Памятник музыканту Юрию Хою из легендарной группы 90-х «Сектор Газа» могут установить в Воронеже, опрос горожан на эту тему проводит мэр города Сергей Петрин в своем Telegram-канале .

Петрин сообщил, что в администрацию Воронежа поступило официальное обращение по вопросу увековечивания памяти Юрия Клинских (Хоя).

«Вижу и обращения о том, что не нужно увековечивать память о воронежской рок-группе в связи с тем, что в творчестве содержится нецензурная лексика и другие неприемлемые вещи. Поэтому предлагаю горожанам выразить свою точку зрения», — написал мэр.

Инициативу рассмотрят в комиссии по культурному наследию, отметил Петрин.