В Волоколамске прошел фестиваль «Город танцует в парках»

29 июня в городском парке культуры и отдыха Волоколамска состоялся III Московский областной фестиваль современного танца «Город танцует в парках». В этом году город принял областной фестиваль уже во второй раз, сообщает пресс-служба администрации округа.

Гостей и участников мероприятия приветствовала глава Волоколамского муниципального округа Наталья Козлова.

«Большая честь вновь принимать у нас этот грандиозный областной проект под художественным руководством Егора Дружинина. Год назад Волоколамск впервые стал частью фестиваля, и мы с радостью встречали его участников и гостей. Сегодня мы вновь открываем двери для талантливых танцоров из Волоколамского округа и соседних населенных пунктов», — сказала она.

В этом году на сцену вышли семь коллективов из Волоколамского муниципального округа, муниципальных округов Лотошино и Шаховская. Участники показали как сольные, так и коллективные хореографические номера.

Все номера были оценены по достоинству и отмечены дипломами участников. Художественный руководитель фестиваля «Город танцует в парках» Егор Дружинин вместе с профессиональным хореографом Екатериной Решетниковой.

После выступлений конкурсантов состоялся специальный «КЕД концерт» с участием профессиональных танцоров, знакомых зрителям по телевизионным проектам.

По итогам фестиваля выбраны два победителя:

среди солистов — это Алиса Полова из лотошинской танцевальной студии «Арабеск».

среди коллективов второй год подряд лучшими становятся наши волоколамские ребята из команды funKy style.

Именно они будут представлять наш Волоколамский округ на областном Гала-концерте, где выступят все финалисты отборочных этапов федерального и областных концертов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.