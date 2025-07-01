В Волоколамске прошел фестиваль «Город танцует в парках»
Фото - © МАУ "Волок-Медиа" (Волоколамское СМИ)
29 июня в городском парке культуры и отдыха Волоколамска состоялся III Московский областной фестиваль современного танца «Город танцует в парках». В этом году город принял областной фестиваль уже во второй раз, сообщает пресс-служба администрации округа.
Гостей и участников мероприятия приветствовала глава Волоколамского муниципального округа Наталья Козлова.
«Большая честь вновь принимать у нас этот грандиозный областной проект под художественным руководством Егора Дружинина. Год назад Волоколамск впервые стал частью фестиваля, и мы с радостью встречали его участников и гостей. Сегодня мы вновь открываем двери для талантливых танцоров из Волоколамского округа и соседних населенных пунктов», — сказала она.
В этом году на сцену вышли семь коллективов из Волоколамского муниципального округа, муниципальных округов Лотошино и Шаховская. Участники показали как сольные, так и коллективные хореографические номера.
Все номера были оценены по достоинству и отмечены дипломами участников. Художественный руководитель фестиваля «Город танцует в парках» Егор Дружинин вместе с профессиональным хореографом Екатериной Решетниковой.
После выступлений конкурсантов состоялся специальный «КЕД концерт» с участием профессиональных танцоров, знакомых зрителям по телевизионным проектам.
По итогам фестиваля выбраны два победителя:
- среди солистов — это Алиса Полова из лотошинской танцевальной студии «Арабеск».
- среди коллективов второй год подряд лучшими становятся наши волоколамские ребята из команды funKy style.
Именно они будут представлять наш Волоколамский округ на областном Гала-концерте, где выступят все финалисты отборочных этапов федерального и областных концертов.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.
«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.