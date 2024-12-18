В Волоколамске Дед Мороз и Снегурочка приняли участие в мастер-классе по росписи лампочек

В преддверии Нового года в Волоколамске сторонники партии «Единая Россия» в образах Деда Мороза и Снегурочки приняли участие в необычном мастер-классе по росписи лампочек. Мероприятие прошло в рамках федерального партийного проекта «Старшее поколение» и было организовано для участников клуба «Активное долголетие», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В этот день атмосфера творчества и праздника царила в стенах клуба. Дед Мороз и Снегурочка не только поздравили участников с наступающим праздником, но и предложили вместе украсить лампочки, превратив их в яркие новогодние украшения.

«Роспись лампочек — это не только интересный творческий процесс, но и возможность почувствовать себя художником, создать уникальное украшение и поделиться теплом своей души. Такие занятия сближают людей, создают праздничное настроение и помогают раскрыть творческий потенциал», — отметила Снегурочка.

Участники клуба с удовольствием включились в процесс, разрисовывая лампочки снеговиками и рисовали яркие портреты Деда Мороза. Работы получились яркими и оригинальными, отражая индивидуальность каждого из участников.

После завершения мастер-класса Дед Мороз и Снегурочка вручили участникам памятные подарки и пожелали здоровья, счастья и творчества в новом году.

«Пусть ваш дом всегда будет наполнен светом, радостью и уютом, а грядущий год принесёт только приятные сюрпризы!» — тепло поздравил Дед Мороз.

Это мероприятие стало ярким примером того, как можно объединять поколения, вовлекать пожилых людей в активную и творческую жизнь. Сторонники партии уверены, что такие встречи помогают создать атмосферу заботы, внимания и праздничного тепла, столь важного в зимний период.

Творческая встреча запомнилась всем участникам как добрый и радостный праздник, вдохновляющий на новые свершения.

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