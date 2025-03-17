В Великобритании Шекспира обвинили в расизме, сексизме и гомофобии

В Великобритании в знаменитом Доме-музее поэта Уильяма Шекспира начали «тотальную деколонизацию». Большинство экспонатов могут убрать из-за обвинений драматурга в расизме, сексизме и гомофобии, сообщает Mash .

Активисты подвергли критике известные на весь мир произведения «Макбет», «Гамлет», «Отелло» и «Ромео и Джульетта». Они заявили, что в сочинениях Шекспира есть масса «непотребств», поэтому большую часть декора и экспонатов нужно убрать из музея.

При этом фонд, которому принадлежат несколько зданий в родном городе поэта Стратфорде-апон-Эйвоне, заявил, что проверит все личные документы Шекспира. Также под проверку попадут статуэтки и картины. По их словам, пространство станет «более инклюзивным».

В коллекции Фонда науки и техники Государственного музея истории Санкт-Петербурга есть раритетный Rolls-Royce, произведенный в Великобритании в начале XX столетия. Считается, что этот автомобиль был собственностью Владимира Ленина. Стало известно, что после предстоящей реставрации экспонат откроют для посетителей, но это произойдет не ранее 2026 года.