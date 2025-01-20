В Тучкове прошел мастер-класс «Волшебный снеговик»

В тучковском доме культуры «Юбилейный» состоялся мастер-класс росписи по дереву «Волшебный снеговик», от руководителя «Клуба творческих людей», Людмилы Николаенковой. Он посвящался Всемирному дню снеговика, который отмечается 18 января, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Идея появления праздника пришла коллекционеру Корнелиусу Гретцу из Германии. С юности он собирал изображения и фигурки снеговиков и вошёл с ними в книгу рекордов Гиннеса. По его задумке, в середине января во многих странах есть снег, число 18 похоже на снеговика, который держит в руках метлу, в этот день ещё не было никакого международного праздника.

Рисование снежных символов зимы — это не только увлекательное занятие, но и отличный способ провести время, развить свои творческие способности и научиться видеть красоту в простых вещах.

Напомним, что в Рузском муниципальном округе успешно реализуется программа по развитию услуг в сфере культуры и туризма.

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