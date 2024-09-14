В центральном парке Ивантеевки стартовал областной фестиваль танцев

«Город танцует в парках» проходит в Центральном парке Ивантеевки. На сцене выступят 39 команд-финалистов из 37 городских округов и одна команда – обладатель приза зрительских симпатий. Оценивать выступление артистов будут звездный состав из хореографов, профессиональных танцоров, актеров кино и телевиденья. По итогам, судьи определят лучший танцевальный коллектив Подмосковья.

Также для зрителей подготовили выступления звезд телешоу «Танцы» и «Новые танцы» на ТНТ: DS Crew, Виталия Савченко, Брайана, Софии Милютиной, Вики Михайлец, Евы Уваровой, Галины Горбуновой, Сергея STK и Софы, а также концертную программу от музыкального хедлайнера, певицы MIA BOYKA.

Это не единственные активности. В парке также проходит фестиваль «Живописный парк». Для детей организовали мастер-классы по рисованию, а на аллее при входе в парке развернулся «Город мастеров». Представлены изделия на любой вкус: вязанные игрушки, одежда, расписная посуда.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.