В театре Ступина 18 января покажут спектакль «Кентервильское привидение»

Спектакль «Кентервильское привидение» по повести Оскара Уайльда состоится 18 января в 11:00 на сцене театра юного артиста на Куйбышева в Ступине. Эта история о старинном замке, привидении и американской семье, которая переворачивает его жизнь с ног на голову. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Как рассказали организаторы, сэр Саймон Кентервиль — не просто привидение, а настоящий артист, мастер страха и тайн. Веками он пугал обитателей старинного замка, но с появлением семьи Отисов все кардинально изменилось. Шумные и жизнерадостные, они совсем не боятся призраков и начинают относиться к Саймону с изрядной долей иронии.

Несмотря на внешнюю браваду, члены семьи Отис постепенно начинают понимать, что за страшным обликом скрывается одинокая и тоскующая душа. И тогда между привидением и людьми завязывается дружба, полная юмора и неожиданных поворотов.

«Это история о дружбе, семье, о том, как важно быть внимательным к чувствам других и не бояться быть собой. Яркие костюмы, захватывающий сюжет и прекрасная игра актеров не оставят равнодушными ни детей, ни взрослых», — обещают артисты театра.

Школьники и студенты смогут посетить спектакль по Пушкинской карте.

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