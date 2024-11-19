В ТАСС состоится пресс-конференция в рамках программы «Зима в Подмосковье»

20 ноября в 15:00 в пресс-центре ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная анонсированию мероприятий зимнего сезона 2024-2025, в рамках программы «Зима в Подмосковье». Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В мероприятии примут участие министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов, министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов, директор Московской областной дирекции по развитию парков Ксения Васильева, лыжник, серебряный призер зимних Олимпийских игр, участник проекта «Тренировки со звездами в парках» Александр Панжинский, фристайл-мотокросс райдер, куратор проекта «Зимний фристайл-мотокросс» Алексей Колесников и директор дирекции парков Раменского городского округа Сергей Бурмистров.

На пресс-конференции расскажут о новых региональных программах, запланированных на зимний сезон 2024-2025. Жителей и гостей Подмосковья ждут ставшие уже традиционными ледовые спектакли, четыре крупных выставочных проекта, фестиваль современного искусства, новое мероприятие «Зимний фристайл мотокросс», новогодние представления для детей в театрах и домах культуры, тренировки в парках с известными спортсменами и многое другое.

На сайте ТАСС будет доступна трансляция на странице анонса и в группе пресс-центра ТАСС во ВКонтакте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.