В ступинской художественной галерее «Ника» работает выставка «Городская абстракция»

В Ступине можно будет увидеть привычные улицы глазами художников и фотографов. До 14 февраля в художественной галерее «Ника» проходит выставка «Городская абстракция». Это совместный проект народного коллектива фотоклуба «Зенит» и местных художников, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Экспозиция предлагает взгляд на городскую среду через призму абстрактного искусства. На картинах и фотографиях фасады зданий, отражения в витринах и элементы инфраструктуры превращаются в игру линий, цветовых пятен и текстур.

«Мы часто проходим мимо, не замечая деталей. Наша задача — остановить этот беглый взгляд, показать, что даже в обычной бетонной стене или асфальте можно найти свою графику и ритм», — отмечают организаторы выставки.

Разные техники и материалы, использованные авторами, помогают трансформировать повседневные городские объекты в самостоятельные художественные высказывания.

Выставка входит в проект «Зима в Подмосковье», будет работать в галерее «Ника» чуть более месяца.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.