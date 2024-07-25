В Ступино пройдет «Музейная неделя» для участников СВО и их семей

Акция пройдет с 25 по 31 июля. Участники специальной военной операции и члены их семей смогут посетить постоянные экспозиции, выставки и другие мероприятия Ступинского историко-краеведческого музея бесплатно.

Участникам «Музейной недели» необходимо приобрести бесплатный билет и предъявить документы, подтверждающие статус участника специальной военной операции или члена семьи участника специальной военной операции.

«Музейные недели», по инициативе президента Российской Федерации Владимира Путина, будут проводиться регулярно.

Акция пройдет впервые. Специально к мероприятию музеи подготовили различные программы, инсталляции, новые разделы и экспозиции.

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