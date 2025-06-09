В Ступине прошел праздник в честь Дня социального работника

Накануне профессионального праздника — Дня социального работника — в ступинском Доме культуры «Металлург» состоялся торжественный вечер. С праздником сотрудников и ветеранов социальной службы поздравил глава округа, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Мужальских, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета

«Вы посвятили себя благородной и гуманной профессии — для многих она стала призванием. Ваша работа требует милосердия, чуткости и высокой самоотдачи. Благодаря вашим усилиям 45 тысяч ступинцев получают квалифицированную социальную помощь, заботу и поддержку. Спасибо за труд, ответственное отношение к профессиональному долгу. Желаю крепкого здоровья, добра и благополучия», — отметил Сергей Мужальских.

Со словами поздравлений выступили заместитель председателя окружного Совета депутатов Нина Семенова, благочинный церквей Ступинского округа, протоиерей Евгений Ряполов и другие почетные гости.

Лучшим работникам службы вручены почетные грамоты, благодарственные письма Министерства социального развития Московской области, руководителя муниципалитета и Совета депутатов округа за добросовестный труд и вклад в развитие социальной сферы. Отмечено более 20 специалистов.

Помощь жителям старшего поколения, поддержка многодетных семей, забота о людях с особенностями здоровья и ступинцах, оказавшихся в трудной жизненной ситуации — направлений работы много, но все они основаны на чутком отношении к окружающим. В Ступино в этой сфере работают 442 специалиста.

Свои выступления виновникам торжества подарили коллективы и солисты Культурно-творческого центра.

День социального работника отмечается с 2000 года. Праздник установлен указом президента Владимира Путина.

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