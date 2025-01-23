В Ступине открылся Дворец культуры после капремонта

Торжественный вечер, посвященный открытию Дворца культуры после капитального ремонта, прошел в большом зале. С приветственным словом выступил министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов, сообщает пресс-служба администрации округа Ступино.

«Это большой праздник — возобновление работы главного центра культуры и творчества в Ступино. Хочу поблагодарить администрацию города, всех строителей, приложивших огромные усилия к тому, чтобы мы сегодня открыли такое здание с комфортным залом, где происходит большая творческая жизнь. Здесь немалое количество людей, которые занимаются в различных кружках по вокалу, хореографии, другим видам искусства. Желаю, чтобы это место всегда было наполнено людьми, чтобы здесь с удовольствием собирались молодежь и жители Ступино. Поздравляю!» — отметил Василий Кузнецов.

Глава муниципалитета, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Мужальских подчеркнул, что Дворец культуры — жемчужина культурной жизни ступинцев.

«Сегодня для нашего округа, для культурной жизни муниципалитета — значимое и долгожданное событие. Мы открываем после масштабного капитального ремонта, выполненного при поддержке губернатора и президента, Дворец культуры. Благодарю всех, кто принял участие в возрождении нашего Дворца. Работы выполнены качественно, бережно, с сохранением исторических интерьеров. С уверенностью можно сказать, что сегодня у Дворца второй день рождения. Пусть жизнь Дворца кипит и радует наших жителей», — сказал Сергей Мужальских.

С теплыми словами также выступили председатель окружного Совета депутатов Александр Сухачев, директор Дворца культуры Юлия Шалыгина.

Восемь почетных сотрудников учреждения получили региональные и муниципальные награды.

С творческим подарком выступили коллективы Дворца культуры, заслуженные артисты, хоры и Ступинский симфонический оркестр под руководством заслуженного артиста Московской области Дмитрия Тарасова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в строительстве в основном используют отечественные строительные материалы.

По словам главы региона, только малую долю компонентов приходится покупать за рубежом.