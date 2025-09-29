В Ступине открылась выставка «Время, вперед!»

В проекте представлены произведения из коллекции Музея-заповедника «Абрамцево» таких авторов, как родоначальники русского авангарда Аристарх Лентулов и Александр Дейнека, а также современных художников, сумевших раскрыть дух и красоту строительного периода XX века.

«Мы решили показать индустриальные пейзажи нашей коллекции. Сначала выставка прошла в наших залах. Она оказалась интересной не только зрителям, но и нашим коллегам. Настолько, что нас пригласили на площадки других музеев. Экспозиция уже побывала в городе Королеве, сегодня она приехала в Ступино. Выставка небольшая, рассчитанная на предоставленный зал. В ней представлено 37 произведений», — рассказала заведующая отделом художественных ремесел Музея-заповедника «Абрамцево» Александр Грушко.

Тема индустриального пейзажа получила свой расцвет в начале двадцатого века. Одна из самых ярких представителей направления на выставке «Время, вперед!» — это работа Арестарха Лентулова «Порт в Туапсе». Она служит наглядным примером картин мастера, полных смелой колористики и ощущения человеческой силы и вечного движения к светлому будущему.

Для гостей выставки заведующая отделом художественных ремесел Музея-заповедника «Абрамцево» провела насыщенную экскурсию. Посетители смогли насладиться картинами в жанрах живописи и графики. Как отметили организаторы, экспозиция дает возможность проследить изменения в восприятии технического прогресса и места человека в нем от центральной фигуры творца до детали машины и полного растворения.

Как отмечают ступинцы, тематика выставки крайне близка нашему городу, образованному благодаря Ступинскому металлургическому комбинату.

С открытием экспозиции коллег и гостей галереи поздравил директор Ступинского историко-краеведческого музея Дмитрий Шалыгин. К поздравлению присоединился председатель окружного Совета депутатов Александр Сухачев.

Выставка продлится до 11 октября. 0+

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.