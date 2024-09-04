В столице подвели итоги музыкального конкурса «Московская A Cappella»

Обладателем Гран-при стал коллектив Zolani Youth Choir из ЮАР. Заместитель мэра столицы — руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина отметила, что такие события объединяют таланты со всего мира.

«От всего сердца поздравляю победителей и призеров. Благодарю всех участников за яркие впечатления и эмоции, которые вы дарили москвичам и туристам во время своих выступлений», — заявила Сергунина.

Масштабность фестиваля и площадки

Первый раз конкурс состоялся в столице в 2017 году. Он вызвал большой интерес у зрителей. В этом году свое мастерство показали более 1,6 тыс. участников из России и еще 12 государств. Нашу страну представляли артисты из более чем 30 городов. За все время конкурса состоялись более 1,5 тыс. выступлений почти на 40 площадках по всей Москве.

«Особенность проекта в том, что артисты выступают не в крытых концертных залах, а в общественных пространствах — в амфитеатрах, на балконах зданий и улицах города. Самыми популярными локациями в этом году стали Манежная и Театральная площади, Камергерский переулок и площадь Революции», — отметила Наталья Сергунина.

Некоторые участники приехали повторно. Например, призеры 2019 года — коллективы Just 6 из ЮАР и VM6 из Намибии. Впервые участвовал в фестивале китайский фолк-ансамбль Liping Grand Song of Dong Ethnic Group. Он включен в список всемирного нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Специальная программа

«Московская A Cappella» проводилась под эгидой форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030», отражающем развитие страны в разных сферах — от промышленности до спорта.

Для артистов со всего мира проводились экскурсии по Гостиному Двору и парку искусств «Музеон». Также участники выступали для бойцов СВО, которые проходят лечение в Центральном военном клиническом госпитале имени Мандрыка.

Победители

Итоги конкурса оценивало не только профессиональное жюри, но и зрители со всего мира. Голосование проходило на сайте конкурса. Гран-при досталось коллективу Zolani Youth Choir из ЮАР.

В номинации «Большие вокальные коллективы» (от 9 до 35 человек) победили Los Cantantes De Manila (Филиппины), «Средние вокальные коллективы» (от 5 до 8 человек) — U Like (Россия, Санкт-Петербург), «Малые вокальные коллективы» (от 2 до 4 человек) — PlusFive (Россия, Санкт-Петербург), «Малые коллективы» (от 1 до 3 человек) — Sonya Singleton (Россия, Москва).

Полный список призеров можно посмотреть на официальном сайте конкурса.