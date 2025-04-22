В США зрителей хоррора запрут в кинотеатре на всю ночь ради 5 тысяч долларов

Компания Screen Gems в честь выхода фильма ужасов Until Dawn решила провести необычную промо-акцию «Дожить до рассвета». Зрителям хоррора предлагают остаться на всю ночь в кинотеатре и смотреть фильм на повторе, победитель марафона получит 5 тысяч долларов в подарок, сообщает РБК .

По условиям акции, зрителям нельзя будет покидать зал во время показа фильма Until Dawn, снятого по мотивам одноименной видеоигры для PlayStation. Киноленту планируют повторять после того, как она завершится, снова и снова до самого утра.

В это время зрители должны именно смотреть фильм. Им будет запрещено пользоваться телефоном и выходить в туалет вне специально отведенных для этого антрактов. Тот, кто сможет досидеть до утра в зале, соблюдая все условия, в качестве вознаграждения получит 5 тысяч долларов. В пересчете на российские деньги по курсу от 22 апреля 2025 года это примерно 407 тысяч 300 рублей.

Акция стартует 22 апреля. Хоррор-марафон проведут сразу в восьми городах США.