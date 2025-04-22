В США зрителей хоррора запрут в кинотеатре на всю ночь ради 5 тысяч долларов
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Компания Screen Gems в честь выхода фильма ужасов Until Dawn решила провести необычную промо-акцию «Дожить до рассвета». Зрителям хоррора предлагают остаться на всю ночь в кинотеатре и смотреть фильм на повторе, победитель марафона получит 5 тысяч долларов в подарок, сообщает РБК.
По условиям акции, зрителям нельзя будет покидать зал во время показа фильма Until Dawn, снятого по мотивам одноименной видеоигры для PlayStation. Киноленту планируют повторять после того, как она завершится, снова и снова до самого утра.
В это время зрители должны именно смотреть фильм. Им будет запрещено пользоваться телефоном и выходить в туалет вне специально отведенных для этого антрактов. Тот, кто сможет досидеть до утра в зале, соблюдая все условия, в качестве вознаграждения получит 5 тысяч долларов. В пересчете на российские деньги по курсу от 22 апреля 2025 года это примерно 407 тысяч 300 рублей.
Акция стартует 22 апреля. Хоррор-марафон проведут сразу в восьми городах США.