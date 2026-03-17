В Солнечногорске с 20 по 22 марта пройдут игры и мастер-классы

Парк Солнечногорска подготовил программу мероприятий на 20–22 марта с мастер-классами, тренировками и игровыми встречами для детей и взрослых, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В пятницу на набережной парка в творческой мастерской проведут настольные игры: в 11:30 — для малышей, в 12:00 — игру «Мемо» для всех желающих. На набережной «Выстрел» в 16:00 начнется мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству «Фоторамка», а в 16:30 стартует игровая программа.

В субботу в 8:30 у входной группы парка «Набережная Выстрел» пройдет зарядка, в 9:00 — забег «5 Верст». В творческой мастерской в 10:30 состоится мастер-класс «Аппликация», а в 11:00 — занятие «Осенние мотивы».

В воскресенье физические активности продолжатся: в 10:30 запланирована спортивная тренировка, в 11:30 у памятника Лермонтову пройдет занятие по скандинавской ходьбе.

«По доброй традиции каждую неделю в парке организуют разнообразные мероприятия — творческие, спортивные, игровые. Они рассчитаны на самый широкий круг — от малышей до людей почетного серебряного возраста. Каждый отдыхающий сможет бесплатно подключиться к активностям и с пользой провести время», — сказала заместитель главы городского округа Солнечногорск Ирина Тишина.

