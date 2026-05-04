В Солнечногорске открыли теплый сезон в городском парке

Теплый сезон стартовал 1 мая в городском парке культуры и отдыха Солнечногорска. Для жителей и гостей подготовили концерты, мастер-классы, квесты и семейные игровые программы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В центральной части парка прошел концерт «Музыкальный калейдоскоп». Гости приняли участие в мастер-классе «Вторая жизнь», где старые вещи превращали в декоративные вазоны, посетили выставку «Тепло в красках», сделали аквагрим и фотографии в тематической фотозоне. Также для посетителей организовали литературную викторину, ярмарку изделий ручной работы и чайную станцию. Детей и взрослых развлекала ростовая кукла.

Особое внимание зрителей привлек детский танцевальный батл «Два притопа». Параллельно на площадке «Набережная Выстрел» прошли акции «Парк-Арт», фото-квест «Солнечные дни» и орнитологический квест «Птичий переполох».

«Несколько площадок, разнообразные форматы и вовлеченность жителей дали успешный старт новому теплому сезону в парках Солнечногорья. Весь май там будут проходить разнообразные активности для всех возрастов», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Ирина Тишина.

