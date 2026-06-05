В Софрино 6 июня пройдет фестиваль «Сказки Пушкина»

Всероссийский фестиваль народного творчества, промыслов и искусства «Сказки Пушкина» пройдет 6 июня в поселке Софрино Пушкинского округа. Праздник начнется в 16:00 на стадионе Софринского экспериментально-механического завода, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Фестиваль посвящен сохранению культурного наследия, возрождению русских традиций и их популяризации среди молодежи. На площадке откроется ярмарка изделий ручной работы, пройдут тематические мастер-классы и конкурсы. Для детей и взрослых подготовят зоны со старинными настольными играми.

В 19:30 состоится дефиле этнических костюмов от российских дизайнеров, работающих в славянском, псевдорусском и народном стилях. Свои коллекции представят создатель фантазийных славянских образов Анастасия Козлова, Александра Гапанович с брендом GAPANOVICH, член союза художников Подмосковья Светлана Оспищева и другие авторы. Гостям также покажут аутентичные костюмы конца XIX — начала XX веков из разных регионов России. Все желающие смогут поучаствовать в конкурсе на лучший славянский костюм, костюм пушкинской эпохи и самый оригинальный головной убор.

В программе заявлены пленэр с созданием картин и этюдов, литературно-музыкальная гостиная с произведениями Александра Пушкина, а также фестиваль воздушных змеев. Завершит праздник концерт с участием артистов и коллективов дома культуры «Юбилейный» и огненное представление на воде. Возрастное ограничение — 0+.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжат развитие туристической индустрии вокруг предприятий народных художественных промыслов.

Он добавил, что привлечение мастеров на фабрики народных художественных промыслов требует индивидуального подхода, такие мастера учатся много лет.