В школе Шатуры открылся обновленный музей

сегодня в 13:05

В Шатуре в школе села Петровское открылся музей истории, посвященный истории образовательного учреждения. Этот проект стал возможен благодаря благотворительной помощи от Шатурской ГРЭС, которая оказала поддержку в проведении ремонта музейного пространства. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В ходе работ были заменены окна, уложен новый линолеум, закуплены современные светильники и обновлены обои. Также установлены ролл-шторы и маркерная доска. Изменения в помещении создают комфортные условия для проведения экскурсий и образовательных мероприятий.

«Открытие музея стало важным событием для нашей школы. Мы надеемся, что новое пространство будет способствовать развитию интереса к истории и культуре среди подрастающего поколения», – отметила директор МБОУ «СОШ № 4 г. Шатуры» Елена Козлова.

Эта благотворительная помощь стала частью долгосрочной программы социальных инвестиций ПАО «Юнипро». Компания продолжает стремиться к созданию благоприятной социальной среды и улучшению качества жизни людей в регионах присутствия, что соответствует лучшим ESG-практикам в области социальной ответственности.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.