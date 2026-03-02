В Шатуре прошел концерт проекта «Крылья тыла»

Концерт проекта «Крылья тыла» состоялся 28 февраля в Доме культуры села Петровское муниципального округа Шатура. В мероприятии приняли участие ветераны СВО, их семьи, молодежь и жители округа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Проект «Крылья тыла» объединил участников специальной военной операции, их близких и неравнодушных жителей. Концерт напомнил о значении поддержки для военнослужащих, находящихся на передовой.

«Сегодняшний концерт посвящен вам — непосредственно тылу. Пока наши ребята участвуют в специальной военной операции, без крепкого тыла невозможна победа. За все, что вы делаете, вам огромное спасибо!» — обратился к зрителям председатель ассоциации ветеранов СВО м. о. Шатура Василий Карпов.

Центральным событием вечера стало выступление лауреата всероссийских и международных конкурсов Татьяны Сидоровой. Она исполнила песни, посвященные защитникам Отечества, а также композиции о Родине, матери и любви.

«Прекрасные, чудесные люди. Очень добрые, искренние, открытые. Мы поплакали сегодня и посмеялись. Я в полном восторге!» — поделилась впечатлениями Татьяна Сидорова.

Артистку поддержали волонтеры, которые вместе с ней исполнили несколько песен. В завершение на сцену вышли ветераны специальной военной операции.

Проект реализуется при поддержке областного министерства территориальной политики и проходит в городах Подмосковья. По словам Татьяны Сидоровой, инициативе исполнился год: сначала концерты проводили в госпиталях для раненых бойцов, где певица выступала в каждой палате. Она подчеркнула, что сегодня проект важен не только для ветеранов, но и для молодежи, поскольку способствует патриотическому воспитанию.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, семьям участников СВО помогают волонтеры. Так как кроме различных мер поддержки (бесплатное питание, запись в секцию, школу, детсад, а еще выплат, получения удостоверения ветерана боевых действий), есть то, что не регламентируется нормативно-правовыми актами.

«Это берут на себя наши волонтеры и главы — например, отправить ребенка на дополнительное обследование. За каждой семьей у нас закреплены помощники, которые стараются решать все возникающие вопросы», — пояснил глава региона.