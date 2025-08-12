В Шаховской 16 августа пройдет фестиваль-конкурс национальных культур

16 августа на Центральной площади поселка Шаховская, м. о. Шаховская, состоится областной фестиваль-конкурс национальных культур «Душой хранимое наследство». Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Цель фестиваля — сохранение и развитие культурного наследия народов России, укрепление межэтнического согласия и духовно-нравственных ценностей. Задачами мероприятия являются поддержка и развитие традиционных народных промыслов, ремесел и искусств, создание площадки для диалога между представителями разных культур, формирование уважения к культурному многообразию России и привлечение внимания к культурному потенциалу региона.

В фестивале примут участие более 40 творческих коллективов из семнадцати муниципалитетов Подмосковья и соседних регионов. Среди участников национальные творческие коллективы, семейные ансамбли, коллективы художественной самодеятельности при дворцах и домах культуры, мастера декоративно-прикладного искусства.

В рамках фестиваля пройдут конкурсные выступления участников. Гостей мероприятия также ждут гастрономический фестиваль «Еда на все времена» с дегустацией национальных блюд, народные игры и забавы, бульвар тематических фотозон, выставка живописи и изделий декоративно-прикладного искусства.

Начало фестиваля-конкурса в 12:00.

Вход свободный. 0+.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.