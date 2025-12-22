В Сети появился первый трейлер «Одиссеи» Кристофера Нолана

Студия Universal Pictures представила первый трейлер нового фильма режиссера Кристофера Нолана — «Одиссея». Премьера киноленты во всем мире намечена на 17 июля 2026 года, говорится в титрах ролика, опубликованного на RuTube .

В синопсисе к трейлеру указано, что лента будет представлять собой мифологический эпический боевик, основанный на поэме Гомера, и будет создана с применением инновационной пленочной технологии IMAX. Впервые фильм выйдет в прокат именно в этом формате.

Съемочный период занял шесть месяцев. Команда Нолана работала над фильмом в разных уголках Европы, в том числе в Италии и Шотландии. Главные роли в картине исполнили Мэтт Дэймон, Том Холланд, Энн Хэтэуэй, Роберт Паттинсон и Лупита Нионго. Также в проекте приняли участие Зендея и Шарлиз Терон.

Продюсерами фильма выступили Эмма Томас и Кристофер Нолан, а Томас Хейслип занял должность исполнительного продюсера.

О том, что Нолан планирует снять «Одиссею», стало известно еще в декабре 2024 года. Массовый зритель знает режиссера по таким фильмам, как «Начало», «Интерстеллар», «Довод» и «Оппенгеймер».

