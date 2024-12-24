Режиссер Кристофер Нолан экранизирует «Одиссею»

сегодня в 14:14

Долгое время кинематографист не раскрывал тематику своей следующей работы. Однако завеса тайны наконец-то приоткрылась. Стало известно, что Нолан экранизирует «Одиссею».

В новом фильме режиссера снимутся такие известные актеры, как Мэтт Дэймон, Том Холланд, Энн Хэтэуэй, Роберт Паттинсон и т. д. При производстве ленты будет использована совершенно новая технология IMAX.

К съемкам приступят в первой половине 2025 года. Запланировано, что фильм выйдет на экраны 17 июля 2026 года.

Кристофер Нолан известен благодаря таким своим работам, как «Начало», «Интерстеллар», «Довод», «Оппенгеймер».

Ранее глава «Союзмультфильма» озвучила, сколько потратят на российский «ответ Marvel». Так, отечественные фильмы про супергероев снимут за 1,2 млрд рублей.