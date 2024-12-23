Глава «Союзмультфильма» озвучила, сколько потратят на российский «ответ Marvel»

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«Союзмультфильм»: отечественные фильмы про супергероев снимут за 1,2 млрд рублей

Цена отечественной франшизы супергероев, которую для «Союзмультфильма» создает писатель-фантаст и сценарист Сергей Лукьяненко, составит не менее 1-1,2 млрд рублей за фильм, заявила глава студии Юлиана Слащева. Об этом сообщает РБК .

«Союзмультфильм» будет снимать российское супергеройское кино. В рамках одной из линеек выйдет франшиза от создателя «Ночного дозора» Сергея Лукьяненко. Планируется, что фильмы будут «ответом» западным студиям Marvel и DC.

При создании франшизы Лукьяненко руководствовался книгами известных писателей России. Среди них — Алексей Толстой, Александр Беляев и др.

В серии будет 6 кинофильмов и сериал. Его планируют выпустить между первой и второй картинами. Съемки начнутся в 2026 году.

Ранее сообщалось, что герои «Союзмультфильма» появятся в игре с дополненной реальностью «Зима в Москве».