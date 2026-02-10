В Серпухове состоялся второй зимний фестиваль снеговиков

На стадионе «Труд» снеговиков-спортсменов лепили команда стадиона, спортивные школы «Звезда» и «Русский медведь», а также клуб «Равные возможности». На Спартаке за звание лучших скульпторов боролись воспитанники Дворца спорта «Надежда» и спортшколы «Зубренок».А на стадионе в Протвино снеговиков собирали команды спортивной школы города и Центра молодежных инициатив.

Главная цель мероприятия — максимально использовать возможности снежной зимы для активного отдыха.

«Это не просто соревнование. Это момент, когда откладываются телефоны, а в руках появляется снег. Когда общее дело — слепить самую веселую фигуру — сплачивает и создает воспоминания, которые останутся теплом посреди зимы. Спорт сплачивает и становится отличным поводом быть вместе и сохранить много добрых семейных воспоминаний. Спасибо всем, кто создавал сегодня эту атмосферу. Пусть такие добрые традиции живут и крепнут», — сказала заместитель главы муниципалитета Оксана Лебедева.

Несмотря на морозную погоду, атмосфера на стадионах оставалась теплой. На каждой локации для участников подготовили горячий чай и открыли теплые раздевалки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.