В Серпухове продолжают ремонт социальных объектов

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Два Дома культуры реконструируют в Серпухове Московской области

Центр досуга и Дом культуры реконструируют в Серпуховском округе Московской области, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Здание Центра досуга поселка дома отдыха «Авангард» построили в 1960-х годах. Здесь демонтировали старую кровлю, обустраивают новую, продолжается отделка внутренних помещений.

На объекте меняют окна и обновляют фасад также подлежит ремонту. Реконструкцию завершат в ближайшие 3-4 недели

В ДК Глазово обновили кровлю. Работы выполнены в полном объеме.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.