В Серпухове продолжают ремонт социальных объектов
Фото - © МАУ "Серпуховское Информационное Агентство"
Центр досуга и Дом культуры реконструируют в Серпуховском округе Московской области, сообщили в пресс-службе муниципалитета.
Здание Центра досуга поселка дома отдыха «Авангард» построили в 1960-х годах. Здесь демонтировали старую кровлю, обустраивают новую, продолжается отделка внутренних помещений.
На объекте меняют окна и обновляют фасад также подлежит ремонту. Реконструкцию завершат в ближайшие 3-4 недели
В ДК Глазово обновили кровлю. Работы выполнены в полном объеме.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.
Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.