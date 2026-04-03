В Серпухове 4 апреля пройдет программа об импрессионистах

Авторская программа «Под знаком импрессионизма: художники и звезды» состоится 4 апреля в Серпуховском историко-художественном музее в рамках выставки «Импрессионизм с русской душой», сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Гостям предложат необычный формат экскурсии, который объединит искусствоведение и астрологию. Участники смогут взглянуть на творчество русских импрессионистов через призму их натальных карт и по-новому оценить особенности художественного стиля мастеров.

Программа поднимает вопросы о различиях в творчестве живописцев. Почему один художник обращался к тихим усадьбам и осенним аллеям, а другой выбирал шумные парижские улицы или северные пейзажи? Организаторы предлагают обсудить, могла ли на характер и манеру письма повлиять не только эпоха и школа, но и «расположение звезд».

Посетители увидят более 90 работ 17 авторов — от Левитана и Серова до Фешина и Горбатова. В рамках встречи пройдет астрологический разбор характеров и судеб художников. Начало программы в 17:30, возрастное ограничение 16+. Билеты доступны в кассе и на сайте музея.

