В Сергиевом Посаде пройдет фестиваль Варенья

16 августа с 12:00 на улице Карла Маркса в Сергиево-Посадском г. о. состоится шестой Фестиваль Варенья. В нем примут участие вареньевары и кулинары из Москвы и Подмосковья. Гостей фестиваля удивят оригинальными видами варенья, соусов, конфитюров и других сладких десертов. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Центральная улица города станет сладким торговым рядом, где, помимо традиционных бесплатных дегустаций и мастер-классов по варке варенья, гостей ждет маркет крафтовых продуктов и изделий ручного труда: мед, пряники, чай, посуда, одежда и многое другое. Более 40 продавцов и кулинаров поделятся своими авторских рецептами.

Сладкую дегустацию для детей разбавят играми, творческими мастер-классами по росписи пряников, шитью, мозаике и спектаклем «Жили-были» от театра «Под облаками».

Профессиональные флористы студий «Корзина», «Теплица» и Florista предложат посетителям мастер-класс по плетению венков для украшения праздничных нарядов.

Начало праздника в 12:00, 0+

Адрес: Московская область, Сергиево-Посадский г. о., г. Сергиев Посад, ул. Карла Маркса.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.