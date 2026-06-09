В Сергиевом Посаде открылся новый музей на старом месте

Спустя 11 лет с основания галереи «Арт-База» ее четыре этажа стали музеем «Художники Радонежья», сообщили в пресс-службе местной администрации.

Здесь 5 июня открылась постоянная экспозиция, где представлены работы самых известных художников нашего города разных годов, всего 36 мастеров. Начиная от заслуженных и народных художников, например, Ивана Сандырева, Сергея Дунчева, Николая Барченкова, и заканчивая современными мастерами живописи, графики, скульптуры.

«Все это только начало. Прообраз будущего большого музея художников Радонежья», — сказал Валерий Яжук, директор «Арт-Базы».

Депутат Госдумы Сергей Пахомов, посетивший выставку, признался, что стоял у истоков рождения этой идеи и, безусловно, такие полотна одной из самых сильных художественных подмосковных школ достойны быть представлены в отдельном музее.

«Пока у нас нет своего музея местных художников, но дорогу осилит идущий. Можно сидеть на месте и сокрушаться, что пока такого музея нет, а можно делать вот такие маленькие шаги на пути к его созданию, которые делает директор галереи Валерий Яжук», — сказал Сергей Пахомов.

В таком собрании выставка будет работать все лето. Возрастное ограничение 6+.

Ее организаторы мечтают, что в перспективе эта музейная экспозиция обретет постоянное большое музейное пространство в центре города.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.