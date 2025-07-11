В Сергиево-Посадском округе появилось граффити, посвященное народному промыслу
Фото - © Администрация Сергиево-Посадский г.о.
Граффити, посвященное 140-летию народного промысла абрамцево-кудринской резьбы, появилось в Сергиево-Посадском округе, передает пресс-служба администрации муниципалитета.
Автор работы — известный художник граффити Сергей Салин. На граффити, на одном из ограждений города Хотьково, он изобразил портрет Василия Ворноскова — русского крестьянина, ставшего основоположником абрамцево-кудринской резьбы. Мастер родился в деревне Кудрино. Благодаря семье Мамонтовых и Елене Поленовой получил блестящее образование, сотрудничал с Кустарным музеем Москвы. В 1936 году вместе с сыновьями выполнил уникальный заказ — оформил один из входов на выставку народного искусства в Третьяковской галерее.
В Хотькове это граффити уже не первый опыт креативного оформления общественных территорий. Ранее забор, украшенный рисунками с изображением фрагментов картин художников Абрамцевского кружка, появился на ул. Горжовицкая в Хотькове. Среди изображений — известные работы Виктора Васнецова и картина Валентина Серова «Девочка с персиками».
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