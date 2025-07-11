В Сергиево-Посадском округе появилось граффити, посвященное народному промыслу

Автор работы — известный художник граффити Сергей Салин. На граффити, на одном из ограждений города Хотьково, он изобразил портрет Василия Ворноскова — русского крестьянина, ставшего основоположником абрамцево-кудринской резьбы. Мастер родился в деревне Кудрино. Благодаря семье Мамонтовых и Елене Поленовой получил блестящее образование, сотрудничал с Кустарным музеем Москвы. В 1936 году вместе с сыновьями выполнил уникальный заказ — оформил один из входов на выставку народного искусства в Третьяковской галерее.

В Хотькове это граффити уже не первый опыт креативного оформления общественных территорий. Ранее забор, украшенный рисунками с изображением фрагментов картин художников Абрамцевского кружка, появился на ул. Горжовицкая в Хотькове. Среди изображений — известные работы Виктора Васнецова и картина Валентина Серова «Девочка с персиками».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.