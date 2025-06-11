В Сергиево-Посадском округе День России отметят сразу на нескольких площадках

На «Дороге к Храму» для жителей и гостей Сергиево-Посадского округа подготовили концерт с участием творческих коллективов округа, игровую музыкальную программу с участием народного коллектива фольклорно-этнографической студии «Скоморошья Слобода» и различные мастер-классы. На пешеходной зоне будут работать тематические фотозоны, выставка клуба нумизматов и коллекционеров Сергиева Посада, а также пройдет показ коллекция традиционных костюмов России. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

У ДК им. Ю. А. Гагарина состоится концерт творческих коллективов округа и муниципального оркестра, будут работать аттракционы, фотозоны, интерактивные площадки, пройдут мастер-классы.

На стадионе «Луч» в 11:15 состоится мероприятие «Флаг моего государства». Для жителей подготовили праздничный флеш-моб, а также на стадионе пройдет Первенство Московской области по футболу.

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Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.