В Серебряных Прудах прошел фестиваль «Столяровские встречи»

сегодня в 13:06

В Серебряных Прудах с размахом прошел фестиваль народного творчества «Столяровские встречи», приуроченный ко Дню села Узуново. Праздничное мероприятие стало ярким симбиозом культуры, истории и современности, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Программа праздника:

Выставка-ярмарка народных промыслов;

Мастер-классы по традиционным ремеслам;

Выставка рисунков о детстве народного артиста Сергея Столярова;

Хороводы и народные игры;

Театрализованное представление.

Особое внимание организаторы уделили памяти уроженца этих мест — народного артиста РСФСР Сергея Столярова.

«Народ, не передающий все ценное из поколения в поколение, — народ без будущего», — цитировали ведущие знаменитое высказывание, подчеркивая важность сохранения традиций.

Торжественная часть началась с награждения активных жителей за благоустройство территории. Депутат Совета депутатов Сергей Ушаков и Игорь Фокин вместе с главой округа Олегом Павлихиным вручили благодарности самым трудолюбивым селянам.

Особенно трогательным моментом стало чествование:

Новорожденных и их семей;

Супружеских пар, отмечающих юбилеи совместной жизни.

Патриотическая тема заняла особое место в программе. Участники почтили минутой молчания память земляков, погибших в ходе СВО.

«Мы гордимся нашими односельчанами, проявляющими отвагу на фронте, и верим в их скорое возвращение», — звучало со сцены.

Фестиваль стал настоящим праздником народного единства, где переплелись культурные традиции,

память о выдающихся земляках, современные инициативы, поддержка участников СВО, чествование лучших представителей села.

Мероприятие показало, как жители села Узуново Серебряных Прудов сохраняют свою историю и одновременно пишут новые страницы летописи родного края.

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