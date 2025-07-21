В Серебряных Прудах прошел фестиваль «Столяровские встречи»
Фото - © Ирина Матвеева
В Серебряных Прудах с размахом прошел фестиваль народного творчества «Столяровские встречи», приуроченный ко Дню села Узуново. Праздничное мероприятие стало ярким симбиозом культуры, истории и современности, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Программа праздника:
- Выставка-ярмарка народных промыслов;
- Мастер-классы по традиционным ремеслам;
- Выставка рисунков о детстве народного артиста Сергея Столярова;
- Хороводы и народные игры;
- Театрализованное представление.
Особое внимание организаторы уделили памяти уроженца этих мест — народного артиста РСФСР Сергея Столярова.
«Народ, не передающий все ценное из поколения в поколение, — народ без будущего», — цитировали ведущие знаменитое высказывание, подчеркивая важность сохранения традиций.
Торжественная часть началась с награждения активных жителей за благоустройство территории. Депутат Совета депутатов Сергей Ушаков и Игорь Фокин вместе с главой округа Олегом Павлихиным вручили благодарности самым трудолюбивым селянам.
Особенно трогательным моментом стало чествование:
- Новорожденных и их семей;
- Супружеских пар, отмечающих юбилеи совместной жизни.
Патриотическая тема заняла особое место в программе. Участники почтили минутой молчания память земляков, погибших в ходе СВО.
«Мы гордимся нашими односельчанами, проявляющими отвагу на фронте, и верим в их скорое возвращение», — звучало со сцены.
Фестиваль стал настоящим праздником народного единства, где переплелись культурные традиции,
память о выдающихся земляках, современные инициативы, поддержка участников СВО, чествование лучших представителей села.
Мероприятие показало, как жители села Узуново Серебряных Прудов сохраняют свою историю и одновременно пишут новые страницы летописи родного края.
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