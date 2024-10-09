В сельских домах культуры Домодедова открылся новый творческий сезон

В Константиновском Доме культуры городского округа Домодедово состоялся праздничный концерт, посвященный открытию нового творческого сезона. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В мероприятии приняли участие детские творческие коллективы Дома культуры, которые представили свои лучшие и яркие номера.

В ходе концерта были продемонстрированы видеоролики, рассказывающие о каждом коллективе. В них участники творческих коллективов поделились своими впечатлениями от занятий, рассказали о том, чему они научились, и, конечно же, о том, какие у них замечательные преподаватели.

С открытием сезона всех присутствующих поздравила художественный руководитель Константиновского СДК Ольга Викторовна Балакина. Она поблагодарила руководителей за их работу и вклад в развитие культуры, а также родителей за помощь и поддержку.

Присоединиться в кружки и секции Константиновского СДК может любой желающий по ссылке: dk.mosreg.ru/dk/konstantinovskiy.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», - уточнил глава Московской области.