В Щелковской библиотеке № 1 состоялся кинопоказ

В рамках программы «Активное долголетие» в Щелковской библиотеке № 1 состоялся показ художественного фильма «Дикое сердце». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«Дикое сердце» — это семейная приключенческая картина немецкого режиссёра Маркуса Дитриха, созданная по мотивам серии книг знаменитой писательницы Уш Лун.

Главная героиня, Энни, переезжает в новый город, где у неё совсем нет друзей. Однако вскоре она обретает необычного и преданного друга — дикую лошадь с добрым сердцем. Связь между девочкой и животным становится настолько крепкой, что даже после того, как браконьеры крадут лошадь, Энни не может забыть о ней. Но с помощью своих одноклассников ей удается спасти своего друга из рук преступников.

Стать участником проекта «Активное долголетие» можно несколькими способами: через портал dolgoletie.mosreg.ru; ​​​​с мобильного телефона через приложение «Соцуслуги»; позвонив в Центр социального обслуживания населения по телефону 8(496)562-96-72.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», - уточнил глава Московской области.