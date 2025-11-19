В Щелкове до 21 декабря можно посетить выставку, посвященную быту русских XIX в

В Щелковском историко-художественном музее начала свою работу выставка «Костюмы, нравы и обычаи русских людей» из собрания музея-заповедника «Архангельское». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Данная выставка позволит посетителям погрузиться в атмосферу России начала XIX века, на ней представлены иллюстрации из альбома «Костюмы, нравы и обычаи русских, зарисованные в Санкт-Петербурге Гейслером, художником при господине Палласе, описанные господином доктором Грубером». Копии гравюр, на которых изображены представители распространенных на Руси профессий — торговцев начала XIX века, выразительно дополняют фарфоровые фигурки в разнообразных русских типах из собрания Музея-заповедника «Архангельское».

Художник из Лейпцига Христиан Готфрид Генрих Гейслер в 1793–1794 годах участвовал в знаменитой естественно-научной и этнографической экспедиции по югу России под руководством академика П. С. Палласа. В ходе экспедиции он фиксировал бытовые сцены и социальные типы, делал пейзажи и ботанические зарисовки.

Выставка проходит в малом зале на первом этаже Щелковского историко-художественного музея. На ней демонстрируются 14 фарфоровых скульптур и 20 копий гравюр начала XIX века. Посетить мероприятие можно будет до 21 декабря.

Возрастное ограничение 0+.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны. Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.