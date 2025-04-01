В Щелкове 11 апреля состоится фестиваль Фонда Юрия Розума

11 апреля в Центральном дворце культуры города Щелково откроется фестиваль «Фонд Юрия Розума. Первые 20 лет», приуроченный к годовщине создания благотворительного фонда. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Фонд был основан в 2005 году по инициативе народного артиста России, академика РАЕН, профессора Российской академии музыки им. Гнесиных Юрия Розума. Тогда фонд оказал поддержку музыкальной школе в поселке Загорянка округа Щелково, и взял под свою опеку 10 стипендиатов — юных талантливых исполнителей.

Сегодня Международный благотворительный Фонд Юрия Розума оказывает материальную поддержку юным талантам в возрасте от 7 до 18 лет в течение всего времени обучения в средних учебных заведениях до поступления в вузы.

Команда педагогов «Музыкальной мастерской Юрия Розума» проводит выездные мероприятия по всей России с целью найти и поддержать юных музыкантов.

За прошедшее время поддержка Фонда открыла имена более 2 тыс. одаренных ребят, среди них Даниил Трифонов, Олег Аккуратов и другие. Ежегодно Фонд Юрия Розума оказывает поддержку более чем 80 юным музыкальным талантам, а музыкальная школа в поселке Загорянка стала одной из лучших в Подмосковье.

В рамках фестиваля состоится концертная программа с участием народного артиста России Юрия Розума и стипендиатов его Фонда. Музыканты исполнят сочинения Верди, Рахманинова, Свиридова, Сезара и произведения других российских и зарубежных классиков.

Подробная информация о Международном благотворительном Фонде Юрия Розума на официальном сайте.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.