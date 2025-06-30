В Санкт-Петербурге начался международный карильонный фестиваль «Музыка над городом»

23-й Международный карильонный фестиваль под названием «Музыка над городом» стартовал в Санкт-Петербурге. Одним из ключевых событий станет концерт студентов СПбГУ и местных звонарей, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Мероприятие проходит на Соборной площади Петропавловской крепости, где до 10 июля петербуржцы и туристы смогут услышать игру на карильоне — уникальном инструменте, который считается музыкальной визитной карточкой Петропавловского собора.

Это единственный в России и один из редких в мире фестивалей, представляющих настоящий городской карильон, сочетающий традиции европейской и российской музыки. Инструмент, подаренный Санкт-Петербургу международным сообществом, был установлен на историческом месте в 2001 году.

В этом году в программе участвуют карильонисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Белгорода и Минска, а также мировая звезда — бельгийский музыкант Йозеф Виллем Хаазен. Особое внимание уделено выступлению студентов СПбГУ и городских звонарей. Кроме того, зрителей ждет концерт в память о карильонистке Елизавете Рулевой и моноспектакль по рассказу Куприна, сопровождаемый звуками карильона.